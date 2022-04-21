İyilikder'den yetim ailelerine iftar

İyilikder'in ilgilendiği yetimler ve ailelerinden oluşan kalabalık bir grup Kayseri Kızılay Şubesi ev sahipliğinde iftarda bir araya geldiler.

Ayrıca iftar programı sonrası, yetim aileleri için tanınmış bir mağazadan kıyafet alabilmelri için alışveri kartı, market alış veriş kartı ve yetimlere bayram harçlıkları dağıtıldı.

Hayır sahipleri ve İyilikder gönüllüleriyle beraber iftarda buluşan yetim aileleri yıl içinde de değişik zamanlarda bir araya gelerek sosyal ve kültürel destek programlerı gerçekleştiriyorlar.