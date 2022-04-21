Erciyes'te kayak heyecanı sürüyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayının bitimine sayılı günler kala kayak sezonu devam ediyor. Sezonun devam etmesi ile ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Türkiye’de tek kayak merkezi olarak sezonumuzu devam ettiriyoruz” dedi.

Bu yıl etkili olan yoğun kar yağışının ardından Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayında da kayak sezonu devam ediyor. Sezonun son demlerinde kayak yapmak isteyen sporcular da tesiste karın tadını çıkardı. Türkiye’de şu an kış sporları hizmeti veren tek tesis olduklarını söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu sene ülke olarak çok bereketli, güzel ve verimli bir kış sezonu geçirdik. Ülkemizin en doğusundan en batısına bütün kayak merkezleri gayet mutlu ve karın yoğun yağdığı kayak severlerin de mutlu olduğu güzel günler geçirdik. Bu yağan kar da Erciyes’in kış boyu aldığı kar hala devam ediyor. Pistlerimiz hala açık. Çok şükür özellikle hafta sonları sadece Kayseri’den değil İstanbul’dan, Ankara’dan hem Ramazan keyfi yapmak hem de son turfanda dediğimiz kayağı yapmak için misafirlerimiz Erciyes’e geliyorlar. Sezon boyu Ukrayna, Polonya ve Rusya gibi ülkelerden charter ile gelen ve tüm dünyadan da tarifeli seferler ile yoğun bir şekilde gelen misafirlerimizi ağırladık. Artık yabancı misafirleri Erciyes’te görmek çok fazla olmuyor ama ülkemizden çeşitli yerlerinden Erciyes’e gelip son kayağı yapmak için çaba ve gayret sarf eden misafirlerimiz var. Bugün itibari ile ülkemizde kayak yapılan tek nokta Erciyes. Kayağın devam ettiği, kayak pistlerinin açık olduğu tek kayak merkezi Erciyes. O yüzden çok fazla alternatif kalmadığı için misafirlerimizi tüm ülkemizden olmak üzere kabul ediyoruz. Nisan sonuna yaklaşmış olmamıza rağmen kayak pistlerimizin hala açık olması ve insanlara kayak keyfi tattırıyor olmamız çok şükür kışın verdiğimiz nitelikli servisin ve nitelikli pist hizmetinin de bir eseridir. O bizi bir taraftan mutlu ediyor. Pistlerin düzenli olarak her gün işleyip, düzenledikten sonra o pistin kalitesinin ve katmanlarının yoğunlaşmasından dolayı pistlerimiz hala canlı durumda. Eğer biz kışın ihtimamlı bir işletmecilik örneği göstermemiş olsaydık. Şu anda kar erimiş ve pistlerimiz kullanılamaz hale gelmiş olurdu. Özellikle 3 bin 400 metrede ki Türkiye’nin en yüksek noktası Ottoman’da insanların nisan sonunda kayak yapıyor olması hem gelen misafirlerimizi, kayak severleri, snowboardcuları mutlu ediyor hem de onların mutlu olması bizi çok mutlu ediyor. O yüzden de keyifliyiz. Sezonumuzu inşallah Mayıs’ın başına kadar, bayram sonrasına kadar da sürdürmeye gayret edeceğiz” dedi.

Nisan ayının ortasında karın keyfini çıkardığını söyleyen 72 yaşındaki kayakçı Hasan Şenel de, “Nisan ayının ortasında kayak yapmak çok güzel bir duygu. Erciyes’te kayak yaptığımız için şanslıyız. Bu sene yurt dışından çocuklarımı da getirttim. Kayak eğitmeniyle kayak yaptık. Herkese tavsiye ederim. Nisan ayının ortası olmasına rağmen karda var. Kayak yapıyoruz. Çok güzel. Sezon halen açık, havalarda çok güzel, güzel bir ortam var. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Kayak sporcusu Uğur Yılmaz da, “Erciyes Kayak Merkezi’nde yaklaşık 4-5 yıldır Nisan ayının son zamanlarında bu fırsatı hep yakalıyoruz. Hava şartları da bize bu şansı sunuyor. Nisan ayının son zamanların da kayak yapmak çok zevkli oluyor. Özellikle Ramazan ayında bizim için sosyal bir faaliyet oluyor hem de gayet güzel vakit geçiriyoruz” dedi.