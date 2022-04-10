İYİ Partili Yücel: 'Organik organize sanayi kuracağız'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, iktidarları döneminde organik organize sanayi kuracaklarını ve böylece işsizliğin önüne geçeceklerini söyledi. 

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  • 10.04.2022 17:57
  • Güncelleme: 10.04.2022 17:57
İYİ Partili Yücel: 'Organik organize sanayi kuracağız'

Son zamanlarda da ekonomi ülkenin birinci gündem konusu olmaya devam ediyor. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren muhalefet, çözüm yolları da sunuyor. Zamlardan dolayı vatandaşın belinin büküldüğünü belirten İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, asgari ücrete gelen artışın üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eridiğini ifade etti. Ramazan’ında gelmesiyle bunun iyice hissedildiğini vurgulayan Yücel, “Yılın başından beri gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Emekliye ve asgari ücretliye yapılan zam yetersiz kaldı. Ve biz bugün bunların pazarda ortaya çıkardığı fiyat farklılığını çok net bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞIN ZAM FIRTINASINDAN GÖZÜNÜ AÇAMADIĞI BİR DÖNEMDEYİZ  

Doğalgaza, suya, elektriğe ve ulaşıma gelen zamlar nedeniyle vatandaşın gözünü açamadığını belirten Yücel, iktidarın üretmeyen bir Türkiye oluşturduğunu iddia etti. Maliyetler nedeniyle hayvancılık ve tarımda hiçbir şey yapamayan bir toplum oluşturulduğunu öne süren Yücel, “Eğer Ukrayna-Rusya savaşı olmasa yağı onlardan aldığımızı bile bilemeyecektik. Mercimek ve nohutun dışarıdan alındığı halk tarafından kanıksandı. Eğer biz üretirsek ve dışarıdan almayı bırakırsak, gelişen Türkiye yaratılmış olur” diye konuştu. 

KAYSERİ ÜRETECEK, TÜRKİYE DOYACAK

İktidara gelmeleri halinde istihdama yönelik projeleri olduğunu anlatan Yücel, “Böylesine bir Türkiye’yi bir diriliş, bir kalkınma hareketiyle yeniden üretime dahil etmemiz gerek. Bununla ilgili de İYİ Parti’nin projeleri var. Kayseri üretecek Türkiye doyacak politikası ile organik organize sanayiyi kuracağız. Ve bununla ilgili de 5 ila 10 bin arasında iş istihdamı sağlayacağız. Üreten Kayseri nasıl ürün satıyor, nasıl ürün pazarlıyor, evdeki hanımlara nasıl bir iş ortamı sağlıyor, zamanı geldikçe sizlere açıklıyoruz” dedi.

“İKTİDAR OY KAYBEDİYOR”

İktidarın, zamlar ve bozulan ekonomi nedeniyle oy kaybettiğini iddia eden İYİ Partili Yücel, “Eskiden insanlara sorulduğunda küçük bir kısmı oylarından pişman olduğunu söylerken, şu anda herkes pişman. Halkımız artık çözüm orada değil, umudumu yitirdim ve oraya oy vermem, diyen insanlar topluluğuna dönüştü. Ben tahmin ediyorum iktidar değişecek, halkımızın umudu yeniden yeşerecek. Bu yeni iktidarda vatandaş huzur bulacak, işine gücüne daha rahat bakacaktır” şeklinde konuştu.
 

1ha

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