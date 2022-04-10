TÜMSİAD Şube Başkanı Atıcı: '2022 sonu ihracatta hedefimiz 5 milyar dolar'

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı; "Kayseri’de ihracat rakamlarımızda yıllık bazda yüzde 40’ın üzerinde bir artış var. 2022 sonu hedefimiz 5 milyar dolar olması" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, Kayseri’nin ihracat rakamlarında yüzde 40’ın üzerinde bir artış olduğunu söyledi. Atıcı; "Hep enflasyon var diyoruz ama ihracat rakamlarından da bahsediyoruz. Kayseri’de ihracat rakamlarımızda yıllık bazda yüzde 40’ın üzerinde bir artış var. 2022 sonu hedefimiz Ticaret Odası Başkanımızın temennileri ile 5 milyar dolar olması. 5 milyar dolarda, baktığımız zaman 2020-2021 yıllarının sonrasıyla yüzde 100’lük bir artış demek. İhracat rakamları arttıkça biz de tabi ki seviniyoruz. Sanayicimizin yüzü gülecek ki çalışanlarımızın yüzü gülsün. Çalışanlarımızın yüzü gülerse de hep beraber Kayseri olarak sevineceğiz" dedi.

"Atılması gereken adım varsa elimizi değil gövdemizi koyarız"

Yapılması gereken bir iş olduğunda TÜMSİAD olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Atıcı; "Yönetim kurulumuz ile bir araya geldiğimizde biz kendimize şöyle bir motto belirledik. ‘Gitmemiz gereken bir çocuk varsa onun da ayağına gideceğiz’ dedik. Bugün Kayseri’de atılması gereken bir adım varsa TÜMSİAD Kayseri olarak sadece elimizi değil, gövdemizi de o taşın altına koyarız. Bugün sektörümüzün ileri gelenleriyle diğer derneklerimizle ve Kayseri’nin ileri gelenleriyle biz bu konuda görüşmeleri yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Elimizi de yeri geldiğinde gövdemizi de taşın altına koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Federasyon oluşturabiliriz"

Dernekler olarak görevlerinin problemlere çözüm önerileri üretmek olduğunu dile getiren TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı; "Bizim dernekler olarak görevimiz, ’Kayseri’nin problemleri var’dan ziyade artık çözüm önerileriyle gelmemiz lazım. Çözüm önerileri de 300-500 tane üyesi olan bir bir STK’dan ziyade hepsinin bir çalıştayı ile bir çözüm önerisi sunmalı ve bununla alakalı da bir çalıştay yapılmalı. ASKOM Başkanı Ali Bey ile aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemiyi daha iyi bir yere götürebilmek adına istişare edebilir ve bir araya gelebiliriz. Bu üç SİAD’dan ziyade diğer STK ve derneklerimizi de işin içerisine katarak bir federasyon oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.