İYİ Partili Yücel: ‘Hızlı treni Kayseri için artık müjde olarak görmüyorum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, şehir için verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Yücel, yarın Erdoğan’ın gelişiyle birlikte verilecek olan sözleri merakla beklediğini ve takip edeceğini belirtti. Yücel, “Yüzyıllardır Kayseri’mizde siyasi parti genel başkanları olsun, sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde olsun Kayseri için verilen sözleri hatırlıyoruz. En azından yarın verilecek sözleri bizde merakla bekliyoruz ama artık Kayseri hak ettiği otobanı, hızlı treni ve hak ettiği geçmiş siyasi parti başbakanlarımızın verdiği sözleri yerine getirmesini isterken, ben çok iyi hatırlıyorum ki, Sayın Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde Kayseri’ye geldiğinde tramvayda yer altına alınacak demişti. Ben bu sözlerin yerine gelmediğini buradan ifade etmek isterim, Kayseri Türkiye’de sanayi sektöründe önemli şehirlerden bir tanesi. Katkı ve sanayicilik anlamında çok ciddi vergiler öderken aslında milli gelirlerden de Kayseri bir şey almamış durumda. Örneğin sayın Binali Yıldırım’ın Kayseri’ye geldiğinde eski belediye başkanımızdan aldığı ifade üzerine şu an ki hala hazır olan tramvayın yerin altına alınacak sözünü verdiği günü çok net hatırlıyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın bundan önceki ziyaretlerinde de ben hızlı trenin Ankara-Kayseri arasında yapılacağı gibi bir ifadeyi de kafamda düşünebiliyorum. Ama bugün hızlı trenin Yerköy üzerinden Kayseri’ye gelinecek müjdesini de artık ben müjde olarak görmek istemiyorum. Niğde’ye kadar gelmiş otobanın hala Kayseri’ye getirilmediğini de sayın cumhurbaşkanımızın yarınki Kayseri ziyaretinde birileri tarafından söylenmesini istiyorum. Çünkü bu şehir bir dönem 8’inci büyük şehirlerinden bir tanesiydi ama yatırım olarak şu anda 42’inci sırada yer alıyoruz” dedi.

‘VERİLECEK SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Yücel, artık Kayseri’nin ödediği vergilerin karşılığında yatırım beklediklerini söyledi. Yücel, “Artık Kayseri ödediği vergiler karşılığında bir yatırım bekliyor. Gelen siyasilerimizin aşağıdan yukarı kim olursa olsun verdiği sözlerin hayata geçirilmesini istiyor. Biz yerel yönetimlerde görüyoruz ki birçok şehre göre çok az bütçeyle kimseye ihtiyacımız yok felsefesiyle hayata geçiriyoruz. Aslında Kayseri’nin tabi ki devlet yatırımlarına ihtiyacı var, Kayseri’nin kimseye ihtiyacı yok ifadesini ben kabul etmiyorum. Antep’e, Bursa’ya, Balıkesir’e Samsun’a baktığımda özellikle Karadeniz’e baktığımda yapılan havalimanlarıyla, otobanlarıyla Kayseri’nin ne kadar geride olduğunu görüyorum. Aslında burada bütün milletvekillerimize bir görev düşüyor, iktidarda olsun olmasın. Sayın Dursun Ataş beyin söylediği ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Mesele Kayseri olduğunda ben mesela bir konuşma yapıyorsam bütün milletvekillerinin destek vermesi lazım. Çünkü Karadeniz örneğinde görüyoruz tamamen siyasi parti bir tarafa bırakılıyor. Eğer mesele Karadeniz ise bütün iktidar ve muhalif milletvekilleri bir arada toplanabiliyor. Ve biz Ankara’da bir kez Ticaret odası Başkanımızın Başkanlığı’nda vekilimizin söylediği bir toplantı yapabildik. Bu toplantının sık sık yapılabilmesi lazım Kayseri’de de alacağı yatırımları milletvekillerimizin gündeme getirmesi lazım. İşte bugün o günlerden bir tanesini yaşıyoruz, sayın cumhurbaşkanı yarın şehrimizde. Genel Başkanımızın misafir ettiğimizdeki sıkıntıları, reklamsızlıkları görüyorum. Ama ben buna siyaseten bakmak istemiyorum. Madem Sayın cumhurbaşkanımız şehrimize geliyor, il başkanımız milletvekilimizin ifadeleri olsun Kayseri’ye verdikleri sözleri, bir sonraki dönemdeki yapabilecekleri ve yaptırabilecekleri gibi sözler olmalı. Yoksa bir dönemin sayın başbakanı Binali Yıldırım’ın tramvayda yerin altına alınacak ifadeleri gibi sadece söylemde kalmaması adına bizde verilecek sözlerin takipçisi olacağız. Kayseri kazanacak, Kayseri’ye yapılan yatırımlar için bizde yanlarında olacağız. Bu şehre belediye başkanları, milletvekilleriyle birlikte bizde teşkilat olarak elimizden gelen desteği her zaman gösterdik. Hem takip edeceğiz hem de beklenti içerisinde bunları ileriki günlerde soracağız” şeklinde konuştu.