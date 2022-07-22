İYİ Partili Çalıksoy, “Kamu menfaatleri sonuna kadar kullanılıyor”

Çalıksoy, “İş kendi menfaatleriniz olunca kamu imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan, harcamaktan, israf etmekten kaçınmıyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü (yarın) Kayseri’ye gelmesi sebebiyle mitinge gelecek olan vatandaşlara toplu taşımaların ücretsiz yapılması üzerine İYİ Parti Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy’dan açıklama geldi. Çalıksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşı toplu taşıma çilesi ile baş başa bırakan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara üvey evlat muamelesi yapan, feryatları duymayan, gündeme taşıdığımız bu isyana hep kulak kapatan AKP idarecileri, milletin aklıyla alay edercesine dört bir yana afişler asmış! Afişlerde yer alan ibare de gerçekten vicdan yaralayıcı ve AKP’nin vatandaşa bakışının, yıllardır yaptığı eziyetin farkına varmış ve eziyetinde itirafıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri mitingine kalabalık toplamak için telaşa düşen, devlet imkanlarını seferber eden, işçileri, vatandaşı miting alanına toplamaya çalışan AKP zihniyetinin akıllara ziyan afişinde “Otobüsler aktarmasız ve ücretsiz olacaktır” yazıyor. AKP idarecileri demek ki, işinize gelen durumlarda aktarma zulmü ortadan kalkabiliyormuş! İşinize gelince maliyet bahaneniz işlemiyormuş! İşinize gelince vatandaşı yıllardır maruz bıraktığınız indir-bindir işkencesine son verilebiliyormuş! İş kendi menfaatleriniz olunca kamu imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan, harcamaktan, israf etmekten kaçınmıyorsunuz. Sanmayın ki, vatandaş bu tabloyu görmüyor, bilmiyor. Vatandaşımız her şeyin farkında. Günü geldiğinde bu adamına göre şekillenmelerinizin hesabını sandıkta soracak. Türkiye İYİ Parti iktidarında da her alanda iyi olacak.”