İYİ Partili Çalıksoy, 'Kamu menfaatleri sonuna kadar kullanılıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü (yarın) Kayseri'ye gelmesi sebebiyle mitinge gelecek vatandaşlara toplu taşımaların ücretsiz yapılması üzerine İYİ Parti Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy'dan tepki geldi.

PAYLAŞ
  • 22.07.2022 17:56
  • Güncelleme: 22.07.2022 17:56
İYİ Partili Çalıksoy, 'Kamu menfaatleri sonuna kadar kullanılıyor'

  Çalıksoy, “İş kendi menfaatleriniz olunca kamu imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan, harcamaktan, israf etmekten kaçınmıyorsunuz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü (yarın) Kayseri’ye gelmesi sebebiyle mitinge gelecek olan vatandaşlara toplu taşımaların ücretsiz yapılması üzerine İYİ Parti Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy’dan açıklama geldi. Çalıksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşı toplu taşıma çilesi ile baş başa bırakan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara üvey evlat muamelesi yapan, feryatları duymayan, gündeme taşıdığımız bu isyana hep kulak kapatan AKP idarecileri, milletin aklıyla alay edercesine dört bir yana afişler asmış! Afişlerde yer alan ibare de gerçekten vicdan yaralayıcı ve AKP’nin vatandaşa bakışının, yıllardır yaptığı eziyetin farkına varmış ve eziyetinde itirafıdır.  Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri mitingine kalabalık toplamak için telaşa düşen, devlet imkanlarını seferber eden, işçileri, vatandaşı miting alanına toplamaya çalışan AKP zihniyetinin akıllara ziyan afişinde “Otobüsler aktarmasız ve ücretsiz olacaktır” yazıyor. AKP idarecileri demek ki, işinize gelen durumlarda aktarma zulmü ortadan kalkabiliyormuş! İşinize gelince maliyet bahaneniz işlemiyormuş! İşinize gelince vatandaşı yıllardır maruz bıraktığınız indir-bindir işkencesine son verilebiliyormuş! İş kendi menfaatleriniz olunca kamu imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan, harcamaktan, israf etmekten kaçınmıyorsunuz. Sanmayın ki, vatandaş bu tabloyu görmüyor, bilmiyor. Vatandaşımız her şeyin farkında. Günü geldiğinde bu adamına göre şekillenmelerinizin hesabını sandıkta soracak. Türkiye İYİ Parti iktidarında da her alanda iyi olacak.”

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Devlet büyüklerinden Kayseri'ye övgü

Devlet büyüklerinden Kayseri'ye övgü

TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

Ankara – Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor

Ankara – Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Başkan Yalçın 'Derdimiz buraları daha iyi hale getirmek'

Başkan Yalçın 'Derdimiz buraları daha iyi hale getirmek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Mahallelerimiz, örnek ve marka yatırımlarla gelişip, büyüyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Mahallelerimiz, örnek ve marka yatırımlarla gelişip, büyüyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Şeker'den 'işçilerin toplu açılış törenine katılımı zorunlu tutuldu' iddiasına yanıt geldi

Kayseri Şeker'den ‘işçilerin toplu açılış törenine katılımı zorunlu tutuldu' iddiasına yanıt geldi

300 bin TL'lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

300 bin TL'lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı

Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı

23 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

23 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Aranan 15 şahıs yakalandı

Aranan 15 şahıs yakalandı

İYİ Partili Yücel: 'Hızlı treni Kayseri için artık müjde olarak görmüyorum'

İYİ Partili Yücel: ‘Hızlı treni Kayseri için artık müjde olarak görmüyorum’

İYİ Partili Çalıksoy, 'Kamu menfaatleri sonuna kadar kullanılıyor'

İYİ Partili Çalıksoy, “Kamu menfaatleri sonuna kadar kullanılıyor”