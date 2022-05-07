İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Yemliha'da su borularının patlamasından dolayı çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

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  • 07.05.2022 18:19
  • Güncelleme: 07.05.2022 18:19
İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha mahallesini ziyaret etti. Çiftçilerin taleplerini dinleyen Yücel, boruların patladığını ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını ifade etti. Yücel: “Kayseri’nin neredeyse 4’te 1 tarım havzasından sizlere sesleniyoruz. Yapmış olduğunuz bu boru hatlarından sıkıntı var. Her patladığında birkaç gün zaman kaybı var. Bu sene can suyu denilen suyu verememişler. Şu an da buğdayın suyunu veremediğini yine söylüyorlar” dedi.

‘İTHALAT YAPALIM DİYE UĞRAŞIYORLAR’
Tarım ile ilgili sorunlar yaşayan çiftçilerin yanında olduklarını belirten Yücel:” Tarımla ilgili yetkili kim varsa Rusya’ya ve Ukrayna’ya çalışıyor. Oradan ithalat yapalım diye bizim suyumuzun kesilmesine, yapılmamasına sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. Bunların acilen ele alınması ve dikkate alınması gerekiyor. Bunu da Kayserimiz her zaman bir adım ileriye gitsin, her konuda desteğiz diyen belediye başkanımıza duyurumuz olsun” ifadelerini kullandı.

1ha

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