Hafızlık Proje Okulları’na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Kayseri’de örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitiminin yapıldığı proje İmam Hatip Ortaokulları'nda 5. ve 6. sınıfta okulla birlikte hafızlık eğitimi verilirken, 7. ve 8. sınıflarda üst düzey akademik eğitim veriliyor. Çift kanatlı, hem akademik başarılı hem ahlaklı öğrencilerin yetişmesi amaçlandığı bir proje olan hafızlık proje okullarına 4. sınıfı bitiren 5. sınıfa başlayacak öğrenciler müracaat edebilecekler. Hafızlık proje okullarına başvurular, öğrencinin bulunduğu ilkokul idaresi ya da online olarak www.kayseri.meb.gov.tr/projeiho adresi üzerinden yapılabiliyor.

22 Mart 2022’de başlayan başvurular 9 Mayıs’ta sona erecek.