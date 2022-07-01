İYİ Partili Kazım Yücel: 'Kurban pazarında müşteri yok'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kurban Pazarında satıcılarla sohbet etti. Yücel satışlarda geçen yıla oranla ciddi bir düşüş olduğunu söyledi.

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  • 01.07.2022 19:15
  • Güncelleme: 01.07.2022 19:15
İYİ Partili Kazım Yücel: 'Kurban pazarında müşteri yok'

Kurban Bayramı’na bir hafta kala Erkilet Kurban Pazarını ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel ve Talas Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, kurban satıcılarıyla sohbet etti. Besicilerin şikâyet ve taleplerini dinleyen Yücel, bekledikleri müşteri talebinin bu yıl olmadığını dile getirdi. Yücel, “. Bir önceki yılda gelmiştik, bazı vatandaşlarımızın hizmet açısından şikayetlerini dile getirmiştik. Bu yıl da geldiğimizde yoğun bir müşteri kitlesi olacağını düşünmüştük. Son cumartesi ve Pazar, yani alacak bir kişi varsa hayvan pazarından bugünlerde burada olması lazım. Çünkü herkesin mesaisi var. Maalesef üzülerek söylüyorum Pazar yerinde geçen yıl 200’e yakın pazar yeri kurulmuş, bu yıl sadece 60 tane pazar kurulmuş. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla bu 60 vatandaşımızın müşteri kitlesinin çok yüksek olması gerekirken hiçbir müşteri yok” dedi.

‘BELEDİYE HERHANGİ BİR HİZMET YAPMIYOR’
Şehir içinden gelen vatandaşların mazot parasının 500 lirayı bulduğunu söyleyen Yücel, “Şehir içinden gelen vatandaşlarda buradaki besicilere, geliş gidişimiz 250 lira, kurban keseceğimiz vakitte 250 olmak üzere 500 lira giderimiz var. Senden koyun alıyorsak 3 bin liraya, büyükbaş alıyorsak 40 bin liraya bu beş yüz lirayı düşerim diyorlarmış. Pazar yerinde bakımsızlık da keza halt safhada. Belediye yerleri vermiş 1250 lira parasını almış. Herhangi bir hizmet yok, yapmış olduğu bir şey var inkâr etmeyelim, yolları suluyor. Bunun dışında biz belediyenin bir hizmetini görmedik” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHRİN İKİ UCUNA PAZAR VE KESİM YERİ İSTİYORUZ’
Talas Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ise, doğu ve batı yakası olmak üzere Kayseri’nin iki ucuna kurban Pazar yeri ve kesim alanı istediklerini söyledi. Çalıksoy, “Şehrimizin hem batı hem doğu girişine tam teşekküllü bir pazar yeri ve kesim alanının olmasını istiyoruz. Pazarın kurulup, bu yerinde yılın 12 ayında üreticinin hizmetinde olmasını istiyoruz. Kurban pazarında daha hijyenik ve rahat bir ortamda olmasını istiyoruz. Bu pazar alanının daha modern hale getirilmesi gerekiyor. Bugünkü gördüğümüz ortam pazarda kiminin çadırı var kiminin yeri var veya yok. Çok zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyor kendilerini zorluyorlar. Bu üreticilerin gelecekte daha iyi şartlarda halkımıza hizmet sunması açısından güzel alanlar oluşturulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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