Felahiye'de süt çiftliği açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi ile işbirliği kapsamında süt çiftliği açacaklarını duyurdu. 

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  • 01.07.2022 19:12
  • Güncelleme: 01.07.2022 19:12
Felahiye'de süt çiftliği açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi ile birlikte süt çiftliği açacaklarını duyurdu. 500 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, süt çiftliği olarak faaliyete geçecek olan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç’a, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Duran Safrantı eşlik etti.
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı ve Kooperatif Başkanımızla birlikte daha önce yapılan protokol gereği bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükkılıç, “Felahiye’de değerli Vural Başkanımızın bölgesinde yaklaşık 500 büyükbaş hayvanın süt inekçiliği ile ilgili yapılacak olan çalışmada, iş birliğini hayata geçireceğiz. Bölgeye bir ekonomik girdi sağlamak, ekonomimize gerekli katkıyı sağlamak, Kayseri’nin sadece ticaret ve bir endüstri merkezi olmanın ötesinde, onunla birlikte tarım ve hayvancılığın da bir merkezi haline geldiğini de bir bakıma paylaşmak adına bir çalışma yapıyoruz. Her zaman, yanımızda yer alan, destek olan Felahiye Belediye Başkanımıza, Kayseri Şeker’in değerli yönetim kurulu başkanına ve ekibine teşekkür ederek, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Burada bir fedakârlık yaptıklarının biz farkındayız. Vural başkanımızın da anlayış gösterdiğinin farkındayız. Amacımız, böyle bir güzel tesisin ekonomiye kazanım sağlamasıdır” şeklinde konuştu. 

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından Felahiye’deki bu süt çiftliğinin uzun zamandır faaliyete geçmesi konusunda bir beklenti var, hazırlıklar yapılıyor. İnşallah hazırlıklar tamamlanma aşamasına gelinmiş durumda. Bunu Kayseri Şeker Pandoğa Şirketi bünyesinde çalıştırmayı arzu ediyoruz. Bugün de tesisin son halini görmek, devir işlemlerinin sonuçlanmasını sağlamak için buradayız. Çiftliğin bölgeye, bölgedeki üretim yapan çiftçilere önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Başkanımız Memduh Büyükkılıç bize her zaman zaten destek veriyor, bu konuda da destek veriyor, anlayış gösteriyor. İnşallah onun bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde elimizden geldiği kadar önemli bir faaliyet yapıp, ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise Başkan Büyükkılıç’a, Akay’a ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Memleketimiz için, bölgemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.

1ha

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