Cumhurbaşkanı, Tomarza Dikimevi'nin açılışını yapacak

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tomarza'da faaliyete giren 150 kişilik istihdam kapasiteli dikimevinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

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  • 01.07.2022 19:08
  • Güncelleme: 01.07.2022 19:08
Cumhurbaşkanı, Tomarza Dikimevi'nin açılışını yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da belediye ile özel sektör işbirliği ile yapılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği dikimevinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Büyükkılıç, dikimevinin yaklaşık 10 milyon lira harcanarak kurulduğunu anımsatarak özellikle istihdam anlamında ilçeye büyük katkısı olacağını vurguladı. Büyükkılıç, “Şu anda 105 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Burada üretilen ürünlerin de ürün garanti olarak anında ilgili firmalara teslim ediliyor. Yeni bir bina, yeni bir yatırım, gerekirse onda da ‘biz varız’ diyoruz. Buranın sadece ekipmanı 3,5 milyon. Yaklaşık 10 milyonluk bir yatırım” dedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TEŞRİF ETTİĞİNDE RESMİ AÇLIŞINI YAPACAĞIZ”

Dikimevinin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını duyuran Büyükkılıç, “İnşallah 23 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye teşrif ettiğinde toplu açılışın içerisinde değerlendirmek suretiyle Tomarza açısından, mütevazı gibi gözüken ama önemli yatırımı hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de, ilçenin geleceğine ışık tutan, yatırım, üretim, istihdam diye yola çıktıkları bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade etti. Şahin, tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

1ha

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