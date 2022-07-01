Motorinin ardından benzin ve LPG’de de büyük indirim

Brent petrolde yaşanan sert düşüş ve döviz kurundaki aşağı yönlü hareketler, akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıyor. 28 ve 29 Haziran’da motorine üst üste uygulanan indirimlerle motorinin litresine toplam 3,34 lira indirim yansımıştı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve LPG’ye de bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde indirim beklentisi oluştu. Benzinin litresine 2,13 kuruş LPG’nin litresine ise 1,75 lira indirim uygulanacak.

Son indirimle birlikte 27,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 25,37 liraya; 12,40 liraya satılan LPG’nin litresi ise 10,65 liraya gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım bayileri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Motorin: 26,87 TL

Benzin: 27,50 TL (indirim uygulanmadan)

LPG : 12,40 TL (indirim uygulanmadan)