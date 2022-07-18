İYİ Partili Erhan Özhan: ‘Mezarlık alımı ücretsiz olmalı’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 56 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda şehit aileleriyle ilgili olan mezarlık indirimi maddesi konuşuldu. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, maddeye itiraz ederek tamamen ücretsiz olması gerektiğini savundu.

Özhan toplantı sonrası yaptığı konuşmada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis’inin 2022 Temmuz ayı toplantısının 24. Maddesinde mezarlık ücretleriyle ilgili bir konu geldi. Komisyona teklif edilen konu, şehitlerimizin 1. Dereceden aile yakınlarına mezar ücretlerinin yüzde 50 indirimli uygulanması şeklindeydi. Biz komisyona gönderilen bu maddeye itiraz için söz aldık. Hem itiraz ettik hem de teklifimiz neydi onu size kısaca izah edeyim. Şehit ailelerine maalesef bir lütuf gibi yüzde 50 indirimli mezar tahsis edilmesinin bir madde olarak getirilmesi ve komisyona sunulması öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına büyük bir ayıptır. Bunun yazılı şekilde gündeme taşınmasının hiçbir açıklaması yoktur. Biz teklifimizi söz alarak ifade ettik teklifimiz şuydu. Şehitlerimizin birinci derece yakınları ücretsiz olarak mezarlık hizmetlerinden faydalandırılmalı, mezarlık yerleri ücretsiz olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmalı, belediyemizin büyüklüğüne ve adına yakışan budur” dedi.

‘HAYAT BOYU VERGİ ÖDEYEN VATANDAŞIMIZA MEZAR YERİ ÜCRETSİZ OLMALI’

Belediyelere tüm hayatı boyunca vergi ödeyerek katkı sunan vatandaşların, mezarlıklardan ücretsiz faydalanması gerekiyor diyen Özhan, “. Yine Bünyan’dan bir örnek verdim ben bugün. Bünyan’da yaklaşık on gün önce bir cenaze sonrasında vatandaşımız bize ulaştı. Vefat eden kişi için mezarlık yeri 400 liraya tahsis edildi. Hayatta olan eşi de yanındaki yerin kendisi için şimdiden tahsis edilmesini istiyor, ama hayatta olduğu için 2 bin lira talep ediliyor. Biz yine ilgili komisyon tarafından bu ücretler belirlendiği için teklifimizi şu şekilde sunduk. Vefat edilen kişilerden alınan düşük ücretin, mezarlıklardaki aile bütünlüğünün bozulmaması adına birinci derecedeki özellikle eşleri için de 400 lira olarak tahsil edilmesi ricasında bulunduk. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum, aslında bizim vatandaşlarımıza olan bir borcumuz var. Hayat boyu belediyeye vergileriyle katkı sunmuş olan vatandaşımıza mezarlıkların ücretli olarak tahsil edilmesinin başlı başına sorun olduğunu düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımız için mezarlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da Büyükşehir Belediye yetkililerimize buradan iletiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.