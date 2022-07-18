Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Bu kapsamda benzinde geçtiğimiz Çarşamba günü uygulanan 1 lira 55 kuruş indirimin ardından ikinci defa indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarında edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 96 kuruş indirim uygulanacak. Son güncellemeyle birlikte şu an 23,91liradan satılan benzinin litre fiyatı 22,95 liraya gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları;

Benzin: 23,91 (indirim uygulanmadan)

Motorin: 23,68 TL

LPG: 11,01 TL