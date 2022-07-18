Sarraf Gülderdi: 'Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı'

Güncel piyasaları değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, bayram tatili sonrası haftanın ilk günü Euro'nun yukarı yönlü değer kazanmaya başladığını söyledi. 

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  • 18.07.2022 18:54
  • Güncelleme: 18.07.2022 18:54
Sarraf Gülderdi: 'Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Döviz piyasası hareketli günler geçiriyor. Dolar karşısında duran bir seyrin ardından Euro, yeni haftaya hareketli başladı. Tatil dönüşü döviz kurunda yukarı yönlü hareketler gözlendiğini belirten Sarraf İhsan Gülderdi, “Dolar ve Euro paritesi geçen hafta itibariyle 1 iken şu anda 1,01 kadar yükseldi. Yani Euro tekrar değer kazanmaya başladı. Bu ayın 27’sinde FED’in açıklayacağı faiz kararı var. Bu kararın 77 ya da 100 baz puan arttıracağı kanaatindeyiz. Döviz fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte ONS fiyatlarında da biraz daha yukarı yönlü hareketlenme başladı. Bin 695’e kadar gerileyen ONS fiyatı şu anda bin 717’ye kadar yükseldi. Bu da altın fiyatlarının hafif de olsa yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu” şeklinde konuştu.    

‘BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI FED’İN FAİZ KARARINDA’

Avrupa’nın ve diğer ülkelerin FED’in yapacağı faiz artırımına göre faizleri artıracaklarına değinen Gülderdi, “Şu an bütün dünyanın gözü kulağı FED’in faiz kararında. Ama tabi ki FED’in verdiği sinyaller doğrultusunda sürpriz bir haber çıkmıyor. Bir ay öncesinden 75 ya da 100 baz puan kadar arttıracağını söylüyor ve 150 ya da 50 puanlık bir artış gözlenmiyor. Ülkemizde biraz daha sürpriz sonuçlar olabiliyor. Ama piyasalarda ona göre satın almaya başladı” diye konuştu. 

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:
Çeyrek altın: 1.620 lira
22 ayar altın: 950 lira
24 ayar Has Altın: 990 lira 
Dolar: 17,60 lira
Euro: 17,70 lira

1ha

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