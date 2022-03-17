İYİ Partili Ataş: “Kayseri işsizlikte Türkiye ortalamasının üstünde”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündem dışı söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. İktidar vekillerinin milletin sorunlarını çözmek için uğraşmadığını dile getiren Ataş, “İktidarın Kayseri milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin, odaların seçimlerine Ankara’dan müdahale ederek onları dizayn etmeye uğraşacaklarına, Kayseri’nin sorunlarına çözüm bulmak için uğraşsalar, bugün Kayseri çok daha iyi durumda olurdu” dedi.

‘KAYSERİ İŞSİZLİKTE TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA KALMIŞTIR’

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında yüzde 8,4 olan işsizliğin bugün yüzde 13’le Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, “İstihdam ise yüzde 50’lerden yüzde 30’lara gerilemiştir. SGK verileri dikkate alındığında, Türkiye’de ortalama günlük kazanç 165 lirayken Kayseri, ortalama 146 lira günlük kazançla Türkiye genelinde 29’uncu il konumuna gerilemiştir. 2020 yılı hane halkı kullanılabilir fert gelir ortalaması 33 bin 428 lirayken Kayseri 27 bin 18 lirayla yine Türkiye ortalamasının altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

‘ÇİFTÇİ TOPRAĞINI TERK ETTİĞİ İÇİN İLÇELERİMİZDE NÜFUS AZALMAKTADIR’

Kayseri’de tarım ve hayvancılığın da sekteye uğradığını savunan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, bitirilemeyen sulama projelerini anımsatarak şu ifadeleri kaydetti: “ İlimiz yüz ölçümünün yarısına yakını tarım alanıyken Kayserili çiftçi bu topraklardan para kazanamamaktadır. Özellikle teşviklerin ve devlet yatırımlarının eksikliği, Yamula, Develi 2. Merhale ve Bahçelik Sulama Projelerinin 20 yıldır “Ödenek yokluğu” denilerek bitirilmemesi gibi nedenlerle Kayserili çiftçi toprağını terk etmektedir. Kayseri’de tarım alanlarının sadece yüzde 14’ü sulanabiliyorken, son 16 yılda Kayseri’nin toplam tarım alanının yüzde 13,7’si yok olmuşken Kayserili çiftçi toprağını nasıl terk etmesin? Çiftçi toprağını terk ettiği için de Kayseri’de tarımsal üretim yapan ilçelerimizde nüfus giderek azalmaktadır.”

‘İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ SOKAĞA ÇIKIP VATANDAŞA SELAM VEREMEZ DURUMDADIR’

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, iktidar partisi bölge milletvekillerinin Kayseri’de sokağa çıkıp vatandaşa selam veremez duruma geldiğini öne sürdü. Ataş, “İktidarın Kayseri milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin, odaların seçimlerine Ankara’dan müdahale ederek onları dizayn etmeye uğraşacaklarına, Kayseri’nin sorunlarına çözüm bulmak için uğraşsalar bugün Kayseri çok daha iyi durumda olurdu. Ama iktidar bunun yerine, Kayseriliyi vaatlerle aldatmaya devam etmektedir. Ancak bu uğraşları işe yaramayacak. 20 yıldır hüküm sürdükleri Kayseri’deki saltanatları ilk seçimde yıkılacaktır” şeklinde konuştu.