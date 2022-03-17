Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

. Semt pazarında satışa sunulan yöresel süt ürünlerinden olan Kayseri Develi yöresine ait yağlı Develi tulum peyniri 35 lira, karışık çeçil peyniri 50 lira, tam yağlı çömlek 40 lira, Erzincan tulum peyniri ise 50 liradan satılıyor. Yöresel el yapımı süzme yoğurdun kilosu ise 20, tereyağı 80 liradan satışa sunuluyor.

Pazar tezgâhlarındaki bazı sebze ve meyvenin önceki hafta ve şu anki fiyatı ise şu şekilde: domates 7,5 liradan 12 liraya, mantar 22 liradan 30 liraya, patlıcan 12 liradan 20 liraya çıkarak artış yaşanan ürünler oldu. Yaz meyvelerin olan karpuzda tezgahta yerini aldı fiyatı ise 20 lira.

Meyve ve sebzede önceki haftayla aynı kalan ürün ve fiyatlar da şu şekilde; patates 5 lira, biber 20 lira, soğan 2,5 lira.

