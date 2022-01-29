İYİ Parti'den Akkışla ve Bünyan ilçesine çıkarma

İYİ Parti Akkışla ilçe teşkilatının yeni parti binası törenle açıldı. Törene İl Başkanı Sebati Ataman, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve partililer katıldı. Parti çalışmalarının gündeme geldiği açılışta İl Başkanı Sebati Ataman teşkilatlarının yarın seçim olacak gibi çalışmalara hazır bulunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Teşkilat mensupları Bünyan ilçesini de ziyaret etti.