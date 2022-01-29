İYİ Parti'den Akkışla ve Bünyan ilçesine çıkarma
İYİ Parti Akkışla teşkilatının yeni parti binası törenle açıldı. Açılışa İl Yönetiminin yanı sıra Milletvekili Dursun Ataş da katıldı.
- 29.01.2022 10:40
- Güncelleme: 29.01.2022 10:40
İYİ Parti Akkışla ilçe teşkilatının yeni parti binası törenle açıldı. Törene İl Başkanı Sebati Ataman, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve partililer katıldı. Parti çalışmalarının gündeme geldiği açılışta İl Başkanı Sebati Ataman teşkilatlarının yarın seçim olacak gibi çalışmalara hazır bulunması gerektiğini söyledi. Öte yandan Teşkilat mensupları Bünyan ilçesini de ziyaret etti.
BGC
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