İtfaiyeden 'anız' uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, vatandaşların anız yangınına sebebiyet vermemesi için kontrolsüz ateş yakmamaları gerektiğini belirtti.

PAYLAŞ
  • 11.07.2022 12:46
  • Güncelleme: 11.07.2022 14:01
İtfaiyeden 'anız' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, vatandaşların anız yangınına sebebiyet vermemesi için kontrolsüz ateş yakmamaları gerektiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların bağ evlerine taşındığını ve kuru otları temizlemek için ateş yaktığını belirtti. Kontrolsüz yakılan ateşlerin yangına neden olduğunu kaydeden Kızılkan, “Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte bağ kültürünün egemen olduğu yöremizde ot olan hozan kısımlarında sıkıntılar olabileceği düşüncesi geçmiş tecrübelerimizden kaynaklı ön plana çıkıyor. Burada kontrolsüz ateş yakmamalarını, vatandaşlarımızın mangal ile uğraşacaklarsa etrafında tutuşacak otları göz önünde bulundurarak orayı temizlemelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra mangalı yakma işlemi bittikten sonra ateş korunun su dökülmek suretiyle söndürülerek riskin ortadan kaldırılmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kızılkan, “Her hangi bir acil durumda da 112’yi aramak suretiyle de çağrı merkezi ile iletişim kurmaları gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kontrol dışı olarak özellikle çocukların çakmak, kibrit gibi tutuşturucu aletler ile oynamamasını, büyüklerinin kontrolünde bunları gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dedesinin mezarını kazan kişiyi ilanla arıyor

Dedesinin mezarını kazan kişiyi ilanla arıyor

Develi'de şüpheli ölüm

Develi'de şüpheli ölüm

Parmağı kangren olmadan kurtardılar

Parmağı kangren olmadan kurtardılar

Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü

Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü

Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

Başkan Büyükkılıç video konferans ile STK temsilcileri ile bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç video konferans ile STK temsilcileri ile bayramlaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Lung belirsizliği

Kayserispor’da Lung belirsizliği

Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

DAHA FAZLA
Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Besicinin elinde kalan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Besicinin elinde kalan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

İtfaiyeden 'anız' uyarısı

İtfaiyeden 'anız' uyarısı

Başkan İlmek: 'İncesu'yu Kayseri'de tarihin yeri haline getirmeye çalışıyoruz'

Başkan İlmek: “İncesu’yu Kayseri’de tarihin yeri haline getirmeye çalışıyoruz”

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun