Başkan İlmek: “İncesu’yu Kayseri’de tarihin yeri haline getirmeye çalışıyoruz”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, eski Arasta Çarşısı’nı yeniden canlandırmaya çalıştıklarını açıkladı. İncesu’da saklı kalmış tarihi tekrardan gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirten Başkan İlmek, “Bildiğiniz gibi kara Mustafa Paşa külliyemiz var, kervansaray, cami, hamam, medresesi gibi. Bununla beraber ileride restorasyonu devam eden bir Rum kilisemiz var. Ve Ören Şehir’deki mozaiklerimizi kurtarma kazı çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu destinasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Vali Bey geldiğinde burayı beraber gezdik. İnanın İncesu’ya meftun oldu, çok sevdi. Böyle tam teşekküllü bir yapıyı Türkiye’de görmediğini beyan etti ve bize devamlı destek veriyor. Neredeyse her hafta buraya geliyor, telefonla arayıp soruyor koordine ediyor. Şimdi Arasta’da eski çarşıyı da canlandırmaya başladık. İlk olarak KAYMEK kuruldu, bir günde bunu hallettik. Devamı gelecek. Eski halı, kilim satıcısı arkadaşlarımızla olsun görüşmeye başladık. Kaymakamımızın marifetiyle de kadın kooperatifi kuruyoruz. Bunlarında el işi satabilecekleri bir yeri de oluşturduk. İnşallah bayramdan sonra onlarda harekete geçecek” şeklinde konuştu.

İncesu’yu Kayseri’de tarihin yeri haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden İlmek, “Biz festivali tam teşekküllü şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü festivalimiz çok geniş kapsamlı, sadece Kayseri değil, İç Anadolu bölgesini etkileyecek büyük bir organizasyonla yapacağız festivalimizi. Bundan dolayı da tam teşekküllü bir şekilde hazır olacak Arasta Çarşı’mız” dedi.