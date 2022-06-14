İtfaiye aracı ve otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kaza, Boğazlıyan-Sarıkaya yolu kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametine giden 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı ve Boğazlıyan istikametine giden sürücüsü F.Ç. olan 27 BBD 78 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü F.Ç. ve otomobil içinde bulunan S.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan N.Ç. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapılırken, itfaiye aracı sürücüsü Ö.H. ise gözaltına alındı.