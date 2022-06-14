Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri' sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Talas Gençlik Merkezi 'Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri' sürüyor. Her hafta bir konuğun ağırlandığı etkinlik çerçevesinde, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop gençlere tecrübelerini aktardı.

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  • 14.06.2022 10:52
  • Güncelleme: 14.06.2022 10:57
Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri' sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Talas Gençlik Merkezi ‘Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri’ sürüyor. Her hafta bir konuğun ağırlandığı etkinlik çerçevesinde, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop gençlere tecrübelerini aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonunu gerçekleştirerek hizmete aldığı tarihi yapı, Talas Gençlik Merkezi, 68 öğrenci ile faaliyetlerini yürütürken, eğitimin içeriğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de imza atıyor. Bu çerçevede KAYMEK tarafından başlatılan, her hafta önemli simaların konuk edildiği ‘Tecrübe Paylaşım Etkinleri’ sürüyor. Sıcak ve samimi bir ortamda konukların tecrübelerini gençlere aktardığı ve gençlerle sohbet ettiği etkinlikte bu hafta konukları Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop oldu.

Talas Gençlik Merkezi’nde düzenlenen, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’un gençlerle tecrübelerini paylaştığı etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Gençlere sunum yaparak tecrübelerini aktaran Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği merkezin, donanımlı ve geleceğe yatırım niteliğinde bir proje olduğunun altını çizdi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ise gençlerle tecrübelerini paylaşarak, merkezde önemli ve gerekli bir hizmetin gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Öğrenciler de merkezde sunulan eğitim içeriği ve çeşitli etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Türkiye’de ilk ve tek olan proje çerçevesinde Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri’ni içinde barındıran, öğrencilere akademik derslerin yanında İslami ilimler dersleri de veren merkez, ayrıca âdâb-ı muaşeret, bahçe ziraat, hayvan bakımı, sanat ve atölye, diksiyon ve hitabet derslerini de kapsayan bütünleşik bir eğitim programı da sunuyor.

Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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İHA

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