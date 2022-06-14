Benzine indirim beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine geçen hafta gelen fiyat artışının ardından şimdi de indirim gelmesi bekleniyor.
- 14.06.2022 10:52
- Güncelleme: 14.06.2022 10:52
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta zam gelen benzine indirim beklentisi oluştu.
Akaryakıt sektörü kaynaklarında edinilen bilgiye göre benzinin litresine 97 kuruş indirim uygulanacak.
Güncel akaryakıt fiyatları;
Benzin: 28,68 (indirim uygulanmadan)
Motorin: 28,13 TL
LPG: 12,04 TL
1ha
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