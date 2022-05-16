İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve ikametlerden yaklaşık 226 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi ile 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

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  • 16.05.2022 16:34
  • Güncelleme: 16.05.2022 16:41
İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve ikametlerden yaklaşık 226 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi ile ’hırsızlık’ suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ev ve işyerlerinden yaklaşık 226 bin TL değerinde ziynet eşyası ve malzeme çaldığı tespit edilen A.Ç., İ.K., K.S. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce ayrıca; ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık suçlarından 2 ayrı dosya ile aranan M.Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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