Sarraf Gülderdi: “Çin’deki son gelişmeler dünya ticaretini sekteye uğrattı”

Hafta başı olması itibari ile güne hızlı başladıklarını vurgulayan Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın ve döviz fiyatları hakkında bilgi verdi. Dünya’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Gülderdi, özellikle Çin’deki son gelişmelerle birlikte dünya ticaretinin sekteye uğradığını belirtti. Gülderdi, “Dünya üzerindeki gelişmeleri takip ediyoruz özellikle Çin’deki son gelişmeler, oradaki vaka sayılarının artması, kapanmalar bununla birlikte ticarete dünya genelinde sekte vurdu. Bunun alternatifi olarak Hindistan’da ticarete devam ediliyor. Bildiğiniz üzere Ukrayna- Avrupa bölgesinin, özellikle tohumun stoklanması konumunda çok önemli bir ülke. Tabii ki o bölgede savaşın olması bütün yönleri Çin’e ve Hindistan’a çevirmişti. Çin’de de pandemi kapanmalarıyla birlikte Hindistan’da da dışarı tohum satışları duruldu. Bu da dünya genelinde bir sıkıntıya yol açtı. Özellikle Avrupa bölgesinde ve Amerika’da da, Rusya’ya olan yaptırımlar devam ediyor. Bununla birlikte merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altı: 1.520 lira,

22 ayar altın: 890 lira,

Has altın: 920 lira,

Euro: 16,20 lira,

Dolar: 15,60 lira.