İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Kayseri'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program alkış aldı.

PAYLAŞ
  • 12.03.2022 13:53
  • Güncelleme: 12.03.2022 18:02
İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program alkış aldı.

Ömer-Serpil Özmermer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, hayırsever Ömer-Serpil Özmermer çifti, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Türkçe Öğretmeni Hakan Teltik, “Mehmet Akif gibi büyük insanların yaşamları boyunca yaşadıkları sıkıntılar, çektikleri çileler onların bir bakıma doğum sancıları gibidir. Ne zaman ki ölürler işte o zaman asıl doğumları başlar. Mehmet Akif gibi büyük insanlar asıl doğumlarına eriştikten sonra belirli çağlarda güçlerine ererler, olgunlaşırlar ve yaşlanırlar. Ancak her ne olursa olsun her dönem yüzyıllar boyunca yaşarlar ve milletinin nefesi, toplumunun sesi kalemler olmaya devam ederler” dedi.

Ömer-Serpil Özmermer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celil Okur da, “İstiklal Marşımız merhum Mehmet Akif Ersoy’un zor bir ruh halinde Tacettin Dergahında yazıldı. Milli marşlar milletlerin kahramanlık destanlarıdır. Türk milleti hür ve bağımsız yaşama idaresini en muazzam şekilde ifade eden İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde yine millet iradesinin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir heyecan, gurur ve genel bir mutabakatla kabul edilerek o günden bu güne milli kimliğimizin bir vesikası olarak söylenmekte ve söylenmeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin düzenlediği etkinlikler, protokolden tam not aldı. Düzenlenen program, öğrenci ve öğretmenlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı ile sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Antika Pazarı yarın açılacak

Talas Antika Pazarı yarın açılacak

İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Büyükşehirden eğitime destek

Büyükşehirden eğitime destek

İtfaiye Müdürü Bağdat: 'Elektrik tesisatı ve elektronik cihazlara dikkat!'

İtfaiye Müdürü Bağdat: “Elektrik tesisatı ve elektronik cihazlara dikkat!”

Boynundan bıçaklanan kuyumcunun sağlık durumu

Boynundan bıçaklanan kuyumcunun sağlık durumu

Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: 'Hedef BAL Ligi yola devam'

Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: 'Hedef BAL Ligi yola devam'

Çok Okunanlar
1
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

2
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

3
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

4
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP'li Çevrim: 'Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor'

BBP’li Çevrim: “Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor”

Motorin fiyatlarında büyük indirim bekleniyor

Motorin fiyatlarında büyük indirim bekleniyor

DAHA FAZLA
Tomarza ilçesine 1 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı

Tomarza ilçesine 1 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı

Sağlık Müdürü Benli: 'Aile hekimliği birim sayısını 500'e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu 3 bine indirmeyi hedefliyoruz'

Sağlık Müdürü Benli: “Aile hekimliği birim sayısını 500’e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu 3 bine indirmeyi hedefliyoruz”

Yazar Ayhan Kılınçkaya 'Üstad' isimli kitabını tanıttı

Yazar Ayhan Kılınçkaya 'Üstad' isimli kitabını tanıttı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalık'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalık'

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi