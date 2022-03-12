Büyükşehirden eğitime destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ARCD 111 Architectural Photography dersi, 2021-2022 Akademik yılı bahar döneminde, Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi'nde yürütülmeye başladı.

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  • 12.03.2022 12:37
  • Güncelleme: 12.03.2022 18:03
Büyükşehirden eğitime destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ARCD 111 Architectural Photography dersi, 2021-2022 Akademik yılı bahar döneminde, Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde yürütülmeye başladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermeye proje ve destekleriyle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın desteği ile Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ARCD 111 Architectural Photography dersi, 2021-2022 Akademik yılı bahar döneminde, Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde yürütülüyor. Selçuklu mimarisi şaheserlerinden, I. Alâeddin Keykubat’ın zevcesi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Hatun (Huand) tarafından 1238 yılında yaptırılan külliyede ders görmeye başlayan öğrenciler, tarihi bir mekânda eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükkılıç, Kayseri’deki eğitim kurumlarına, talep edilen her konuda desteklerini sürdürürken, Kayseri’yi bir eğitim şehri haline getirmek için gayret göstermeye devam ediyor.

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İHA

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