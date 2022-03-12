İtfaiye Müdürü Bağdat: “Elektrik tesisatı ve elektronik cihazlara dikkat!”

Vatandaşların zor zamanlarında yanında olan itfaiye erleri yangın başta olmak üzere pek çok acil durum olayına müdahale ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammet Bağdat, vatandaşların itfaiye erlerinin görevini sadece yangın söndürme olarak bilse de görevler alanlarının çok geniş olduğunu söyledi. Bağdat, “Burada yangın, trafik kazası, her türlü arama kurtarma olayları, su baskınları bu tarz olaylara müdahale etmekteyiz. Acil durum olayları dönem dönem değişiyor. Kış döneminde mesken yangınları, baca yangınları, soba yangınları, çatı yangınları ve yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazaları fazla oluyor. Yaz döneminde de arazi yangınları fazla oluyor” dedi.

‘ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ, DAKİKALARLA YARIŞIYORUZ’

81 ilin ihbarının 112 çağrı merkezine toplandığını belirten Bağdat, “Vatandaşlar acil durum olduğunda 112 çağrı merkezini arayarak konu neyse oradan birimlere aktarılıyor. Daha sonra ise ekiplerin en kısa sürede olay yerine sevki sağlanıyor. Acil durum ekiplerinin olayın meydana geldiği adrese en kısa sürede ulaşması gerekiyor. Çünkü dakikalarla yarışıyoruz. Bundan dolayı trafikteyken vatandaşların acil durum ekiplerine trafiği tehlikeye atmayacak şekilde yol vermelerini, öncelik tanımalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI ŞARJDA BIRAKMAYIN’



Elektronik cihazların bakımlarının yapılması gerektiğini de söyleyen Bağdat, “Ev yangınlarına baktığımız zaman en çok çıkış sebebi uygun materyallerin kullanılmaması. Elektrik hattının eskimesinden dolayı, elektrik kablolarına aşırı yüklenmeden hasar meydana geliyor ve yangına sebebiyet veriyor. Elektronik cihazların şarjda bırakılması da bu sebeplerden bir tanesi. Vatandaşlara olası yangınlara karşı evlerde kullandıkları elektronik cihazların bakımlarını yaptırmalarını, trafikteyken kurallara uymalarını, soba kullanan vatandaşlarımızın da zehirlenmelere karşı uygun şekilde yakıt kullanmaları hususunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.