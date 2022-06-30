İstediği kızı annesi reddedince intihara kalkıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evlenmek istediği kızı annesi istemeyen şahıs intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin ikna ederek çatıdan indirdiği şahıs, "Niye, niye" diyerek annesine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hacıbektaş Veli Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evlenmek isteyen Ali Rıza S.’nin (22) annesi evliliğe karşı çıktı. Bunun üzerine bir binanın çatısına çıkan genç intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu yerin altına şişme yatak açarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ali Rıza S., polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Polis aracına götürülen genç, burada annesine ’Niye, niye’ diye bağırarak tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.