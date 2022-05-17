İstanbul'da oynanacak kupa finaline gidecekler için kayıtlar başladı

Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası final maçını statta izlemek isteyen taraftar, Kayserispor stantlarına koşuyor. Kapalı Kale Taraftar Grubu Yöneticisi Çetin Uzunoğlu, isim yazdırma işlemlerinin 15 Mayıs saat 12:00 itibarı ile başladığını belirtti. Uzunoğlu, ”Değerli taraftarlarımıza, iki kapalı camii önünde, Cumhuriyet Meydanı önünde, Talas’ta, Organize Sanayi Bölgesinde ve Kayseri Forum önünde 5 stant ile öğlen 12:00 akşam 20:00 hizmet veriyoruz. Kapalı Kale Taraftarlar Derneği önderliğinde bu işe hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Değerli taraflarımızdan da bir an önce ad- soyad ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vererek, kayıt için buraya başvurup isimlerini yazdırmalarını önemle rica ediyoruz. Son güne bırakmamalarını önemle rica ediyoruz ve biletlerimiz önümüzdeki hafta sonu çıkacak. Çarşamba sabahı Mayıs’ın 25’inde biz orada işlemlerimize başlayacağız, çarşamba akşam saat 21:00’dan itibaren de kazasız belasız inşallah tüm taraftarlarımızı İstanbul’a uğurlayacağız” dedi.

‘ŞAMPİYONLUĞU KONVOYLAR HALİNDE KUTLAMAK İSTİYORUZ’

Beklentilerinin 230 otobüsü doldurarak Kayseri’den yola çıkmak olduğunu belirten Uzunoğlu, “Hep beraber kupayı alıp Kayseri’ye döneceğimize inanıyoruz. Beklentimiz Kayseri’den giden ve İstanbul’dan gelecek olan taraftarlarımızla beraber bize ayrılan biletleri tüketip orada bir bayram havası yaratmak. Sahada ve tribünde kazanıp, şehrimize kupayı getirip Cumhuriyet Meydanı’nda konvoylar halinde kutlamak istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Memduh başkanımız diğer Kocasinan, Talas, Melikgazi belediye başkanlarımız, kıymetli milletvekilimiz Baki Ersoy büyük desteklerini gösteriyorlar” diye konuştu.

Uzunoğlu, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’na ve diğer destek olan herkese teşekkür ederek, Kayserispor sevdalılarını otobüsleri doldurmaya davet etti.