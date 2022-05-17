İYİ Partili Yücel'den 'su israfı' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclisinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, diğer şehirlere oranla Kayseri’deki su fiyatlarının kıyaslanması gerektiğini söyledi. Yücel, “2021 yılı KASKİ’nin faaliyet raporları konuşulurken önümüze bir kitapçık veriliyor. Biz buna takılmıyoruz, biz diyoruz ki su fiyatlarının farklı şehirlere bakılarak burada ne kadar olmalı. Bununla ilgili çok hızlı bir şekilde bütün vatandaşlar görsün. Eskişehir'in, Bursa’nın, Konya’nın su fiyatlarına bakılsın. Vatandaşın canını yakan bir durum var ortada. ‘Bir koyunla, bir inekle vatandaş köyüne dönmez. Yem fiyatları olduğu kadar su fiyatları da etkili. Bu anlamda teşvik edecekseniz vatandaşlara, su fiyatlarında indirim yapın’ dedim. Vatandaşlarımızın bize söyledikleri çıkan imar kanunuyla yasallaştırdı. Bu vatandaş tapuya gidip tescil ettirmediği sürece, bu inşaat kaçaktır. Bu inşaatın bedelini Çevre ve Şehirciliğe öderken cebindeki parayı kaybetti” diye konuştu.

Kayseri’de kaçak su kullanımının olduğunu belirten Yücel, bunun bedelinin vatandaştan alındığını kaydetti. Yücel, “Kaçak suyun birçoğu, okullara, camilere, resmî kurumlara ve park alanlarına gönderiliyorken, vatandaşa haber verilmiyor. Bugün dünyada su sıkıntısı olduğunu herkes biliyor ve Kayseri’de bununla ilgili ne zaman bir açıklama yapıldı. Hiç uyarı yapılmadı. Kayseri’de bugün 1,5 milyon nüfus var. Çeşitli sebeplerle bir kişi günde 1 litre su kaybına sebep olsa, bu da 1,5 milyonda 1,5 milyon litre yapar. 365 günde de 600 bin litre su yapar. Bu boşa akan su demek, siz ne zaman vatandaşı bu konuda uyaracaksınız. Siz KASKİ’ye kendi bütçesinin 2 katı kadar yaklaşık parayı kazanç olarak dönüştürebilirsiniz. Ben bunları Mecliste İYİ Parti adına kaydettim” diye konuştu.