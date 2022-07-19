İSO İkinci 500 listesinde 13 Kayseri firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021' araştırma sonuçları açıklandı.

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  • 19.07.2022 11:24
  • Güncelleme: 19.07.2022 12:47
İSO İkinci 500 listesinde 13 Kayseri firması yer aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” araştırma sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre 2021 yılı İSO ikinci 500 listesinde 13 KAYSO üyesi firma yer aldı. Metal Metris ve Has Çelik ilk iki sırada yer alırken, Beşler Tekstil üçüncü sırada yer aldı. İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Geçen yıl listede 12 firmamız vardı, bu sene 13 firma ile yer aldık. İlk 500’de olduğu gibi ikinci 500’de de listeye giren firma sayımızı artışmış olduk. Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Bu sene listeye ilk defa giren BRN Yatak, Formal Alüminyum, Anadolu Boru ve Ceha Büro Mobilyaları başta olmak üzere sıralamada yer alan tüm üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İHA

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