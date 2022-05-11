İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerinden 760 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişi yakalandı.

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  • 11.05.2022 23:27
  • Güncelleme: 12.05.2022 10:59
İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerinden 760 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda iş yerlerinden 60 bin TL değerinde antika eşya ile 700 bin TL değerinde elektronik eşya çalan Y.G. (23) ve İ.U. (25) yakalandı. Y.G.’nin ayrıca dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilirken, şahsın üzerinde yapılan aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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