Kayserili sporcular Sivas’ta madalya için koşacak

Sivas'ın ev sahipliğinde yapılacak olan Okullararası Atletizm Grup Birinciliği 12-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Kayseri’den 29 sporcu takım 20 sporcu ise ferdi olarak mücadele edecek. Bu Müsabakalarda başarılı olan isimler Diyarbakır’da yapılacak olan Okullararası Atletizm Türkiye Şampiyonasına gidecek. Kayserili sporcular bugün son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

NAZLI KAVAK: HEDEFİM BİRİNCİ OLMAK

Yarışlara ilimizden katılacak isimlerden 14 yaşındaki Nazlı Kavak, “Hedefim birinci olmak” dedi. 1HA mikrofonlarına konuşan genç sporcu Kavak, “Müncübe Cımgıllı İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Atletizme 4 yıl önce okuldaki öğretmenlerim aracılığıyla başladım. Sprinter koşuyorum. Mersin ve Adana’da birinci olmuştum. Hedefim burada da 60 metrede birinci olmak” diye konuştu.