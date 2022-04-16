İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube tarafından ortak yapılan çalışmada kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezinde ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon yapıldı. Sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş insanı Mustafa Eraslan ve E.T. ve M.Ö. D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A'yı gözaltına alınmıştı. Daha sonra 5 sanık tutuklandı.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan dava açılan 5'i tutuklu, 11 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Eraslan savunmasında, "Emekli öğretmen olarak tanıdığım İ.K'ye 30 bin lira borç verdim. Bu kişiyi Kovid-19 salgını sürecinde Bünyan ilçesinde bulunan çiftliğindeki çoban evinde 5-6 gün misafir ettim. Kalan 11 bin lira borcunu ödemediği için İ.K. ile telefonda tartıştık ve bir daha da görüşmedik. Çoban evinde kutu içinde ele geçirilen uyuşturucu imalatında kullanılan materyalleri İ.K.'nın getirdiğini tahmin ediyorum. Beraatını ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. D.E. ise, "Talas ilçesindeki yazlık evimde ele geçirilen sıvı madde boya için kullanılan malzeme. Köy evinin mutfağında bulunan materyalin ise 'salamura peynir suyu.' Analiz raporları da bu yönde. Tutuklu sanık İ.K. ve diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Mustafa Eraslan ve diğer tutuklu 4 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Bu arada iş insanı Mustafa Eraslan, 5 Temmuz 2021'de görülen duruşmada da tahliye olmuş ancak itiraz üzerine 1 gün sonra tekrar tutuklanmıştı.