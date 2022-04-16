İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu

Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesi olayıyla ilgili haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iş insanı Mustafa Eraslan ve beraberindeki 12 sanık tahliye edildi.

PAYLAŞ
  • 16.04.2022 08:52
  • Güncelleme: 16.04.2022 08:52
İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube tarafından ortak yapılan çalışmada kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezinde ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon yapıldı. Sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş insanı Mustafa Eraslan ve E.T. ve M.Ö. D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A'yı gözaltına alınmıştı. Daha sonra 5 sanık tutuklandı. 

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan dava açılan 5'i tutuklu, 11 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Eraslan savunmasında, "Emekli öğretmen olarak tanıdığım İ.K'ye 30 bin lira borç verdim. Bu kişiyi Kovid-19 salgını sürecinde Bünyan ilçesinde bulunan çiftliğindeki çoban evinde 5-6 gün misafir ettim. Kalan 11 bin lira borcunu ödemediği için İ.K. ile telefonda tartıştık ve bir daha da görüşmedik. Çoban evinde kutu içinde ele geçirilen uyuşturucu imalatında kullanılan materyalleri İ.K.'nın getirdiğini tahmin ediyorum. Beraatını ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. D.E. ise, "Talas ilçesindeki yazlık evimde ele geçirilen sıvı madde boya için kullanılan malzeme. Köy evinin mutfağında bulunan materyalin ise 'salamura peynir suyu.' Analiz raporları da bu yönde. Tutuklu sanık İ.K.  ve diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını ve tahliyelerini istedi. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Mustafa Eraslan ve diğer tutuklu 4 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

Bu arada iş insanı Mustafa Eraslan, 5 Temmuz 2021'de görülen duruşmada da tahliye olmuş ancak itiraz üzerine 1 gün sonra tekrar tutuklanmıştı.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu

İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu

Başkan Gözbaşı'dan yayın ihalesi açıklaması

Başkan Gözbaşı'dan yayın ihalesi açıklaması

Hikmet Karaman: '1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor'

Hikmet Karaman: '1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor'

Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Flamingoların durağı Kayseri oldu

Flamingoların durağı Kayseri oldu

ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar'ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

Hacılar’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

Argıncık'ta gece saatlerinde yangın

Argıncık’ta gece saatlerinde yangın

DAHA FAZLA
Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı

Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı

Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı

Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı

Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

Hulusi Akar: 'Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip'

Hulusi Akar: "Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip"

Artan maliyetler balıkçıları da vurdu

Artan maliyetler balıkçıları da vurdu