Başkan Gözbaşı'dan yayın ihalesi açıklaması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yayın ihalesinin sonuçlanması ile ilgili bekleyişin sürdüğünü ifade ederek, "Yayın geliri düşüyor. Gelecek sene için hakikaten bütün kulüpler olduğu gibi ben de çok endişeliyim" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, önümüzdeki sezon Süper Lig maçlarını yayınlayacak yayıncı kuruluşun henüz belirlenmemesi ile ilgili açıklama yaptı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Yayıncı kuruluşun bize sunduğu opsiyonlar var. Başkanlarla aramızda istişare ettik. Opsiyonlardan biri hakkında çoğunluğun kararını şu anki mevcut Türkiye Futbol Federasyonu başkanına ilettik. Görüş ayrılıkları tabi ki var ama çoğunluğun verdiği karar iletildi" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, önümüzdeki sezon için endişeli bir bekleyiş içerisinde olduklarını söyleyerek, "Yayın geliri düşüyor. Gelecek sene için hakikaten bütün kulüpler olduğu gibi ben de çok endişeliyim. Bu kurun yükselişi, yayın gelirinin sürekli düşüşü bizim de kulübümüzün gelecek sene planlamalarını tabi ki beni ve hepimizi düşündürüyor. İnşallah artık sonuçlanır. En azından planlama yapmak için de bunu bekliyoruz. Haftaya sonuçlanır diye bekliyorum" dedi.