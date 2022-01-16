Ipard'da Kayseri neden yok?

EMSAL İLLER VAR, AMA KAYSERİ YOK!

KAYSERİ, KIRSAL DESTEKLERİN VERİLDİĞİ IPARD'DA NEDEN YOK?

ÜRETİCİLER, ÜRETİMDEN ELİNİ ÇEKİYOR, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKIYOR, YÖNETENLERDEN İSE SES ÇIKMIYOR

BU TABLO KAYSERİ'NİN KADERİ OLAMAZ, OLMAMALI...

Talas Belediye Meclisi'nin İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, Kayseri'nin teşvik ve desteklerden faydalanamadığını belirterek, "Elindekileri bir bir kaybeden Kayserimiz ne yazık ki teşviklerden, karşılıksız mali desteklerden de hak ettiği payı alamıyor. Merkez, kırsala yine gereken desteği vermiyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız kaderine terk ediliyor" dedi. Çalıksoy, karşılıksız mali desteklerin verildiği IPARD konusuna da dikkat çekerek, "Emsal iller var, ama Kayseri yok. 'Kayserili işini bilir' diyerek, Kayseri'yi yıllardır ötekileştirenlerin ve bu ötekileştirmeyi sadece seyredenlerin eseridir bu tablo. Kayseri kaybediyor!" diye konuştu.

İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, özellikle kırsalda yaşanan sorunları gündeme taşımaya devam ediyor. Kayseri'nin, AKP Genel Merkezinin verilerine göre, kişi başına düşen kamu yatırımlarında 81 il içerisinde 77'inci sırada yer aldığını ifade eden Çalıksoy, bu olumsuz tablonun her alanda kendini gösterdiğini söyledi.

ÜRETİCİLER, ÜRETİMDEN ELİNİ ÇEKİYOR, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKIYOR, YÖNETENLERDEN SES ÇIKMIYOR

Kayseri'nin gün geçtikçe gerilediğini ifade eden Çalıksoy, bu gerilemenin tarım ve hayvancılık alanında da etkisini acı şekilde gösterdiğini belirtti. Çalıksoy, "Her geçen gün unutulan, gerekli desteğin verilmediği üreticiler, üretimden elini çekiyor. Çiftçiler, çiftçiliği bırakıyor. Bu sorunlara çözüm bulması gerekenlerden ise yıllardır ses çıkmıyor. Bu tablo ne yazık ki şehrimiz için, ülkemiz için önemli bir sorun. Eğer üreten eller desteklenmezse, yakın zamanda daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sofrada yenecek gıda bulunamaz hale gelir" dedi.

EMSAL İLLER VAR, AMA KAYSERİ YOK!

Kayseri'nin mevcut AKP iktidarına yıllarca büyük destek verdiğini, ancak yıllardır da hak ettiğini alamadığını kaydeden Talas Belediye Meclisi'nin İYİ Partili Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, "Kayseri desteklerden, teşviklerden de yeterince faydalanamıyor. Bu aldan da geri kalmış durumda. Örneğin kırsal kalkınma konusunda karşılıksız mali desteklerin verildiği IPARD'da Kayseri yok. Emsal iller var, ama Kayseri yok. 'Kayserili işini bilir' diyerek, Kayseri'yi ötekileştirenlerin ve bu ötekileştirmeyi sadece seyredenlerin eseridir bu düşündüren tablo. Karşılıksız mali desteklerin verildiği, AB tarafından desteklenen IPARD kapsamında 42 il kırsal desteklerden yararlanırken, Kayseri bu desteklerden de faydalanamıyor ve yıllardır öksüz bırakılıyor. Bu konuda adım atması gerekenler neden sessiz? Kayseri neden hep kaybediyor? İşte bu konularında artık vatandaşlarımız nezdinde masaya yatırıldığını görüyoruz, biliyoruz" şeklinde konuştu.

YILLARDIR KAYBEDEN, UNUTULAN KAYSERİ'NİN, BU KÖTÜ KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ!

"Bu kötü gidiş, bu sürekli geriye gidiş Kayseri'nin kaderi değil ve olmamalı. Kayserimiz'in her alanda hak ettiği payı alabilmesi için biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Çalıksoy, "İYİ Parti iktidarında birileri gibi Kayseri'yi kimsesiz bırakmayacağız. Şehrimizin her bölgesinin hak ettiği payı, hak ettiği desteği, projeleri alması için çalışacağız. Yıllardır kaybeden, unutulan Kayseri'nin, bu kötü kaderini değiştireceğiz. Kayserimiz'de ülkemiz gibi iyi olacak, vatandaşımız kazanacak" dedi.