Spor A.Ş.'den vatandaşlara 'hafta sonu hareketliliği' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., vatandaşları spora teşvik etmek ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak için 'hafta sonu hareketliliği' etkinliği düzenledi.

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  • 16.01.2022 16:05
  • Güncelleme: 16.01.2022 16:13
Spor A.Ş.'den vatandaşlara 'hafta sonu hareketliliği' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., vatandaşları spora teşvik etmek ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak için ‘hafta sonu hareketliliği’ etkinliği düzenledi.

Bir AVM içerisinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan oyunlar oynanırken, vatandaşlar da oyunlara büyük ilgi gösterdi. Kalabalık olduğu için AVM içerisinde hafta sonları daha fazla kitleye ulaşabildiklerini söyleyen Spor A.Ş. Organizasyon Sorumlusu Murat Payar, “Hafta sonu insanlarımız AVM’lere geldikleri için onları burada yakalayıp, Spor A.Ş. ne yapıyor? Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl bir hareketlilik yapıyoruz? onları tanıtmaya geldik buraya. Eğitmen arkadaşlarımız güzel koreografiler hazırladılar. 70’den 70’e çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkinlerimizi alıyoruz. Burada oyunlar oynatıyoruz ve bunun dışında da burada tanıtım standımız var. Orada da spor okullarımız, kayak okulumuz ve spor tesislerimizin tanıtımını yapıyoruz. İlgi çok yoğun. Dediğimiz gibi biz zaten hafta sonlarını tercih ediyoruz AVM’ler daha yoğun olduğu için. Burada daha fazla kitleye dokunabiliyoruz” dedi.

Payar, bütün AVM’lerde etkinlikler düzenleyerek bütün vatandaşlara dokunacaklarını ve bilgilendireceklerini söyleyerek, “Şimdi kış dönemi olduğu için biraz daha kapalı ortamlarda yapmaya çalışıyoruz etkinliklerimizi çünkü biliyorsunuz ki Kayseri soğuk oluyor ama yaz dönemlerinde doğa yürüyüşlerimiz, bisiklet turlarımız, doğa kamplarımız gibi bayağı bir faaliyetimiz var spor anlamında. Etkinliklerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda bütün AVM’leri dolaşmayı düşünüyoruz. Buradan da duyuralım, bütün AVM’lerde hafta sonu dolaşacağız, kendimizi tanıtacağız. Spor A.Ş. ve belediye neler yapıyor hepsini tek tek tek anlatacağız. Bütün vatandaşlarımıza dokunacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

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İHA

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