İnternet üzerinden hayvan satma vaadiyle dolandıran şahsa 5 yıl hapis

Geçen yıl temmuz ayında Kayseri’de meydana gelen olayda iddiaya göre, S.K. isimli kadın internetten köpek satışı yapan şahısla iletişme geçti. Söylenen hesap numarasına 4 bin lira para yatırdı. Köpeğin kendisine gelmemesi üzerine dolandırıldığını belirterek şüpheli Levent T.'den şikayetçi oldu. Levent T.hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Levent T., ile mağdur kadın S.K. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Levent T., “Banka kartımı maddi durumum iyi olmadığı için başka birine para karşılığı vermiştim. Bu olayla bir alakam yok, suçsuzum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten S.K. ise, “2 bin lira gönderip bir köpek siparişi verdim. Daha sonra bir de arkadaşım için köpek siparişi verdim. Para yatırdım ancak köpek gelmedi. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Levent T.’yi, ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ve 11 bin TL para cezasına çarptırdı.