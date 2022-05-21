İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat demirlerini bisiklete yükleyen şahsı suçüstü yakaladı.

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  • 21.05.2022 00:45
  • Güncelleme: 21.05.2022 10:29
İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat demirlerini bisiklete yükleyen şahsı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Taceddin Veli Mahallesinde bulunan bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarının alınmasının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İnşaata giren ekipler, F.A.’yı (26) inşaata ait demirleri bisiklete yüklerken suçüstü yakaladı.

F.A. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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