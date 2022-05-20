Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç, vefatının 24'üncü senesinde mezarı başında anıldı. 

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  • 20.05.2022 19:07
  • Güncelleme: 20.05.2022 19:07
Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

1998 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Komando Er İsmail Moğulkoç’u anma törenine Moğulkoç’un ailesi, Kayseri Şehit Ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz ve polis mensupları katıldı. Dernek olarak şehitleri ölüm yıldönümlerinde andıklarını belirten Yavuz, şehitlerin unutulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Her zaman şehit yakınlarının yanlarında olduklarını vurgulayan Yavuz, “Burada rahat yaşayabiliyorsak, evimizde huzur içerisinde oturabiliyorsak bunların hepsi şehitlerimizin sayesindedir. Al bayrağımızın göklerde dalgalanması için birçok askerimiz ve polisimiz şehit oldu. Asker ve polisimiz vatanın bölünmezliği için mücadele ediyor. Burada şehidimizi dualarla anıp Kuran-ı Kerim tilavetiyle yâd edeceğiz. Bir kez daha şehidimize Allahtan rahmet diliyoruz, kederli ailelerini sabırlar diliyoruz” dedi. 

Kartal Şehitliğinde 30’a yakın şehidin mezarının bulunduğunu anımsatan Yavuz, buradaki ve tüm kentteki şehitlere sahip çıkılmasını istediklerini söyledi. Yavuz, “Bu vatan onların sayesinde kuruldu ve kazanıldı. Millet devlet olarak herkesin şehitlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu. 

Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç’un mezarı başında Kur’an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından anma etkinliği sona erdi.

1ha

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