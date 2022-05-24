İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. 

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  • 24.05.2022 14:16
  • Güncelleme: 24.05.2022 14:16
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaza, Kayseri – Niğde kara yolu İncesu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İ.G. yönetimindeki 38 AGD 439 plakalı otomobil, Abdullah D. (53) idaresindeki 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobil içinde bulunan Canan S. (19), Sedef S. (19) ve E.R.M.'nin (15) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü İ.G. ile diğer yaralı G.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı otomobil sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölen sayısı 4’e yükselmiş oldu. 
Ağır yaralı G.Ç.’nin hastanedeki tedavisi sürerken,kolluk güçleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

1ha

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