78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Olay, Pınarbaşı’na bağlı Beserek Mahallesinde yaşandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Rabiha Soysal (78) ikamet ettiği evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Rabiha Soysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rabiha Soysal’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.