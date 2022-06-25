İncesu'da turizm çalışmaları meyvesini vermeye başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde İncesu'nun tanıtımına yönelik çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Antalya'dan gelen üniversite öğrencileri ve Talas Gençlik Merkezi kursiyerleri İncesu'nun tarihi mekanlarını ziyaret etti.

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  • 25.06.2022 13:49
  • Güncelleme: 25.06.2022 13:49
İncesu'da turizm çalışmaları meyvesini vermeye başladı

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İncesu’da turizm faaliyetleri başladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusunda başlayan çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Antalya’dan gelen üniversite öğrencileri ve Talas Gençlik Merkezi kursiyerleri İncesu'nun tarihi mekanlarını ziyaret etti. İncesu Marina Sosyal Tesislerinde kahvaltı yapan öğrenciler, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İnsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte ilçedeki tarihi mekânları gezdi. İlçede turizm faaliyetlerinin başladığını söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek "2 yıl önce başladığımız turizm ve tanıtım etkinliklerine pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Pandeminin hayatımızdan çıkmasının ardından yeniden ilçemizin tanıtımına yönelik çalışmalara başladık. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Antalya’dan gelen üniversite öğrencileri ve Talas Gençlik Merkezi kursiyerlerini misafir ettik. Her hafta birçok farklı bölgelerden misafirimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızın İncesu'nun tarihi havasını solumasını istiyoruz. Oluşturduğumuz #incesuyugeziyoruz hashtagi ile ilçemizi sosyal medyadan da tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

1ha

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