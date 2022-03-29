İncesu'da bin 250 fidan toprakla buluştu

İncesu Belediyesi’nde yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte başladı. İncesu Belediyesi ile ÇEVKOR’un ortaklaşa düzenlediği mutabakat neticesinde bin 250 karaçam fidan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in de katıldığı törenle toprakla buluştu. Fidan dikim töreninde konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “ Yeşil İncesu çalışması kapsamında havaların ısınmasıyla birlikte yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Bu kapsamında ÇEVKOR ile ortaklaşa düzenlediğimiz mutabakat kapsamında bin 250 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Önümüzde aylarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Doğası, tarihi dokusu ile fark yaratan İncesumuz yeşil alanları ile de fark yaratacak” dedi. Fidan dikim töreni sonrası ÇEVKOR Müdürü Hüseyin Tokuştepe, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e günün anısına plaket takdim etti. Program sonunda Başkan Mustafa İlmek, yeşil alan çalışması kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına tatlı ikram etti.

