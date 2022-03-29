Darp edilen sağlık personeli: 'Artık çalışma isteğimiz yok'

Kırşehir'de sabah saatlerinde vefat eden hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık personeli Cihat Yıldız, Moralimiz bozuldu burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor diye konuştu.

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  • 29.03.2022 12:15
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:15
Darp edilen sağlık personeli: 'Artık çalışma isteğimiz yok'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de sabah saatlerinde vefat eden hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Moralimiz bozuldu burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor" diye konuştu.

Sağlık personeli Cihat Yıldız, meydana gelen darp olayını anlattı. Yıldız, "Sabah hasta tedavimizi yapıyorduk, hastada cardiac arrest gerçekleşti. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi" dedi.

Çalışma alanı tekmelendi, camlar kırıldı

Pandemi yoğun bakım ünitesine gelen hasta yakınlarının camları tekmelediği ve sağlık personelini darp ettiğini açıklayan Yıldız, "Hasta yakınları camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz, moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor, zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Biz emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" diye konuştu.

Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya ise hastalara müdahale etmek için hasta yakınlarına dur denilmesi gerektiğini aktardı.

İHA

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