İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu belediyede, kadrolu işçi maaşlarına yüzde 56 oranında zam yapılmasına karar verildi. Sözleşme imza törenine İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, törende yaptığı konuşmada “Bugün Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini gerçekleştirdik. Çok kısa sürede bu sözleşmeyi imza altına aldık. Mesai arkadaşlarımıza daha yaşanabilir bir maaş vererek ailelerini, çocuklarını geçindirmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyorum. Mesai arkadaşlarımız bunun hakkını veriyor ve bundan sonra da hakkını vereceğine inanıyorum. Bizim derdimiz arkadaşlarımızın daha iyi hayat standardını temin edebilmeleridir" diyerek, belediye çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.