İncesu Belediye Başkanı İlmek: 'İncesu, Kayseri'nin 3'üncü büyük ilçesi olacak'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, önümüzdeki 20 yıl içinde İncesu'nun Kayseri'nin 3'üncü büyük ilçesi haline geleceğini söyledi. İlmek, pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali'nin bu sene Eylül'de yapılacağını da açıkladı. 

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  • 28.04.2022 06:06
  • Güncelleme: 28.04.2022 06:06
İncesu Belediye Başkanı İlmek: 'İncesu, Kayseri'nin 3'üncü büyük ilçesi olacak'

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu Ramazan Sohbetleri programının konukları İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek oldu. İncesu Marina’dan yapılan yayında Kaymakam Göçer, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nin 3 milyon metrekare genişleyeceğini ve bölgeye yeni fabrikaların kurulacağını anımsattı. İncesu’nun gelişmeye açık bir ilçe olduğunu vurgulayan Göçer, yeni yatırım alanlarının yanı sıra ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle de öne çıktığını vurguladı. 

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları yatırımlar ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. İlçenin üzümüyle ünlü olduğunu hatırlatan İlmek, belediye olarak pekmez üretim tesisi kurduklarını ve çiftçilerin üzümlerini burada değerlendirdiklerini aktardı. İlmek, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılmayan Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali’nin de bu sene Eylül’de yapacaklarını açıkladı. Başkan İlmek, “Tesislerimizde ürettiğimiz pekmezlerimiz var. Geçen yıl pekmezi 2 ton kadar üretmiştik. İnşallah bu yıl geçen yıla oranla daha fazla üreteceğiz. Belirlediğim prensiple, gittiğimiz yerlere ikramiye olarak çikolata vesaire şeyler değil de pekmez götürüyoruz. İnsanlar tadına bakarak ürünlerimizi tanımış oluyor. Geleneksel Üzüm Festivalimiz de bu sene 16 – 17 Eylül Cuma ve Cumartesi tarihlerinde gerçekleşecek” dedi. 

En son pandemi öncesi 2019 yılında düzenlenen festival hakkında da bilgi veren İlmek, “Festivalimize canlı müzik konseri eşliğinde Zara sanatçımız gelecek. Birkaç sanatçımızdan hangisi nasip olursa konserin ikinci günü de festivalimize getirmeyi düşünüyoruz. İki yıldır festivalimizi gerçekleştiremiyorduk. Bu sene inşallah dolu dolu bir üzüm festivali yapacağız” şeklinde konuştu.

“İncesu’yu 20 yıl sonra nerede görüyorsunuz?” şekilndeki soru üzerine de Başkan İlmek, “İncesu sürekli gelişen bir ilçe. Talas sınırları doldu. İncesu genişlemeye müsait. OSB’nin etkisiyle 20-25 yıl sonra İncesu’nun, Kayseri’nin en büyük 3’üncü ilçesi olacağına inanıyorum. Her şeyi de bunun üzerine yapmamız gerekiyor” cevabını verdi.

1ha

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