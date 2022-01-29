İlk görev yeri olan köye adeta aşık oldu, 30 yıl sonra hasret giderdi

Sivas'ta 3 yıl öğretmenlik yapan İsmail Sıkıcıkoğlu, ilk görev yeri olan Kızılelma köyüne olan hasretini 30 yıl sonra giderdi.

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  • 29.01.2022 11:04
  • Güncelleme: 29.01.2022 11:04
İlk görev yeri olan köye adeta aşık oldu, 30 yıl sonra hasret giderdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 3 yıl öğretmenlik yapan İsmail Sıkıcıkoğlu, ilk görev yeri olan Kızılelma köyüne olan hasretini 30 yıl sonra giderdi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde 1990 yılında öğretmenlik yapan İsmail Sıkıcıkoğlu, yaklaşık 3 yıl köyde görev yaptı. Daha sonra tayini çıkan Sıkıcıkoğlu, çeşitli bölgelerde görev yaptı ancak Kızılelma köyünü unutamadı. İsmail Sıkıcıkoğlu, köye olan hasretini kağıda dökerek şiirler yazdı. Daha fazla dayanamayan İsmail Öğretmen yıllar sonra Balıkesir’den Kızılelma köyüne geldi. Öğrencilerinin bir kısmını bulan ve sınıfta toplayan Sıkıcıoğlu onlarla bol bol hasret giderdi. Bu yaz emekli olmayı düşünen Öğretmen İsmail Sıkıcıkoğlu, önümüzde ki yıl mesleğine ilk adım attığı Kızılelma’ya tayin isteyerek mesleğini bu köyde noktalamak istiyor.

İHA

Kayseri Gündem
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