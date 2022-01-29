Yeşilhisar'da kartpostallık görüntü

Yeşilhisar ilçesinde yağan kuvvetli kar sonrası karpostallık görüntüler oluştu.

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  • 29.01.2022 10:53
  • Güncelleme: 29.01.2022 10:53
Yeşilhisar'da kartpostallık görüntü

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü. Vatandaşlar, karpostallık kar manzaralarını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı. İlçede ve köylerinde uzun bir aradan sonra kar yağışı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Eğlenmek için sokağa çıkan gençler ve çocuklar kartopu oynayarak, kardan adam yaptı. Sokaklarda kayan çocuklar ise, gönüllerince eğlendi. 

Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler bir anı olarak gönüllerdeki yerini aldı.
 

BGC

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